Urquizu valora los resultados de las elecciones andaluzas: "Hay un pequeño retroceso de la derecha gracias a Adelante Andalucía"

El sociólogo Ignacio Urquizu recuerda que PP y Vox sumaron hace cuatro años el 59,8% y ahora están en torno al 57% o al 58%. Se está viviendo un retroceso, aunque no es amplio, en la derecha en Andalucía.

El PP ha ganado las elecciones andaluzas, aunque no ha alcanzado la mayoría absoluta. Según el sociólogo Ignacio Urquizu, este resultado se debe a un "pequeño retroceso de la derecha", influenciado por el papel de Adelante Andalucía, liderado por José Ignacio García. Esta formación ha logrado canalizar la ilusión de la izquierda, atrayendo a algunos votantes de derecha. Urquizu señala un cambio sociológico en España, reflejado en la disminución del apoyo combinado de PP y Vox en Andalucía, que ha pasado del 59,8% hace cuatro años a alrededor del 57%-58%. Adelante Andalucía ha sido clave en movilizar a quienes se habían abstenido anteriormente.

El PP ha ganado las elecciones andaluzas, aunque se queda a unos escaños de la mayoría absoluta. Unos datos que, según el sociólogo Ignacio Urquizu, se deben a que se ha producido "un pequeño retroceso de la derecha".

Y todo, según ha explicado en el especial de Al Rojo Vivo para este 17M, "gracias a Adelante Andalucía", a la formación liderada por José Ignacio García. Porque es un partido que "ha sido capaz de canalizar algo la ilusión para la izquierda". "Su subida ha podido arrastrar a parte de los votantes de derechas".

Todo siempre partiendo de "la base de que hay un cambio sociológico en España", porque en cada elección autonómica que se ha celebrado, "hemos visto datos récord de la suma de PP y Vox".

Pero es verdad que en Andalucía, PP y Vox sumaron hace cuatro años el 59,8% y ahora están en torno al 57% o al 58%. Se está viviendo un retroceso, aunque no es amplio, en la derecha en Andalucía. Eso sí, según ha recordado el sociólogo, ya en las encuestas previas a los comicios, se apuntaba a Adelante Andalucía como la formación que más iba a absorber de la abstención. El que "más movilizaba entre la gente que se había abstenido en las últimas y que estaba dispuesta a votar ahora", sentencia Urquizu.

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