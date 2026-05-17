Yélamo: "El candidato de Adelante Andalucía ha sido probablemente el más carismático, con la enseñanza pública como máxima"

El periodista ha destacado la "campaña ilusionante" de José Ignacio García, quien, ha dicho, es "un candidato que sonríe y no riñe", tras lo que ha señalado que "es profesor en la enseñanza pública".

José Yélamo ha defendido en Al Rojo Vivo que la "batalla" de las elecciones autonómicas "la ha librado y la está librando muy bien Adelante Andalucía", con una campaña que ha definido como "ilusionante".

En lo referente a su candidato, José Ignacio García, el presentador de laSexta Xplica ha subrayado que se trata de un político que "como él mismo dice, sonríe y no riñe". "Ha sido, sin duda, probablemente el más carismático", ha expresado, tras lo que ha destacado que se trata de "un candidato que es profesor de la enseñanza pública, igual que Teresa Rodríguez e igual que Kichi", lo que, ha dicho, "entronca mucho con la esencia de Adelante Andalucía, que tiene una máxima que son los servicios públicos y, en este caso, la enseñanza pública".

Además, Yélamo ha contado que en el partido "están especialmente satisfechos con el voto juvenil" que han recibido. "Es una realidad que Adelante Andalucía es una fuerza muy joven y Andalucía es muy grande, pero sí tiene una gran implantación en redes y sí que está teniendo la capacidad, o al menos eso detectan ellos, de captar voto joven en redes sociales e incluso librar una batalla que ya se daba por ganada a un partido como Vox, al que siempre se le atribuye esa capacidad y ese éxito de llevarse el voto joven a través de las redes sociales", ha apuntado.

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