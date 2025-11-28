Tellado responde a Puente: "Estamos acostumbrados a tener al frente de Transportes a un activista tuitero"

El contexto El ministro de Transportes ha hecho broma de la protesta que el PP ha convocado en el Templo de Debod contra el Gobierno, compartiendo una imagen de Feijóo como si fuese un faraón.

Óscar Puente ha hecho bromas con la protesta que el PP ha convocado en el Templo de Debod. En sus redes sociales, ha compartido un mensaje acompañado de una imagen en la que aparece Alberto Núñez Feijóo como si fuese un faraón, con el título "Anotop At III".

"¿En el Templo de Debod? ¿En serio? Ahora se entiende todo", ha escrito junto a esta imagen, recordando el lapsus del líder del PP en el Congreso, cuando terminó trabándose en el final de su intervención contra el presidente del Gobierno cuando intentaba decir que en el futuro "se rodará una serie titulada 'Anatomía de un farsante'". Sin embargo, en vez de eso acabó diciendo "anotop at".

Miguel Tellado ha reaccionado a esta burla del ministro calificándole como un "activista tuitero". "Así le va al ferrocarril en nuestro país", ha lamentado, destacando que la política es "mucho más seria".

El secretario general del PP ha indicado que Óscar Puente debería respetar el derecho de los españoles a manifestarse contra un "Gobierno corrupto del que forma parte". "Ser demócrata es asumir la critica y las responsabilidades políticas", ha añadido.

De esta forma, ha reiterado que cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede seguir "ni un minuto más" al frente del cargo que ocupa. "Puente puede hacer muchos chistes, pero la realidad es que a mí me daría vergüenza pertenecer al Gobierno de Sánchez como él pertenece", ha zanjado.

