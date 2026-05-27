Tellado recuerda al PNV que Sánchez llegó al Gobierno con su apoyo: "No pueden con la vergüenza"

¿Qué ha dicho? El secretario general del PP ha instado al PNV a "disfrutar de lo votado". "A Pedro Sánchez lo han hecho presidente elllos y, por tanto, son corresponsables de toda la corrupción".

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha reaccionado con una sonrisa en Al Rojo Vivo ante las palabras de la senadora del PNV, Estefanía Beltrán, quien instó a los senadores del PP a presentar una moción de censura si lo consideraban necesario. Beltrán criticó los "circos mediáticos" y pidió acciones concretas. Tellado respondió subrayando que Pedro Sánchez es presidente gracias al apoyo del PNV, acusándolos de ser corresponsables de la corrupción. Además, instó al PNV a "disfrutar de lo votado", responsabilizándolos del resultado político actual. Respecto a contactos con el PNV, evitó comentarios para no desviar la atención mediática.

Miguel Tellado no ha ocultado su sonrisa mientras escuchaba en Al Rojo Vivo cómo la senadora del PNV, Estefanía Beltrán, se dirigía a los senadores del PP pidiéndoles que, si consieran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, lo hiciesen.

"Basta ya de estos circos mediáticos. Háganlo ya donde tienen que hacerlo, que es el Congreso, el resto son patrañas", destacaba en el Senado.

Una petición a la que el secretario general del PP ha reaccionado señalando que esta senadora tiene que saber que "Pedro Sánchez es su presidente" y que si está en el Gobierno es por el apoyo de su partido. "Son corresponsables de toda la corrupción que aflora", ha asegurado.

Por tanto, les ha instado a que "disfruten de lo votado". "Sánchez y su corrupción es el resultado político del PNV", ha retierado, destacando que solo piensan en sí mismos. "Se ponen colorados y no pueden con la vergüenza porque son corresponsables", ha reiterado.

En cuanto a si el PP ha mantenido contactos con el PNV tras todas las investigaciones que hay abiertas, Tellado ha preferido no contestar señalando que no quiere "desviar el foco mediático" de Ferraz. "Haremos todo lo posible por acabar con este Gobierno cuanto antes", ha asegurado.

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