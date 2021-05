No es la primera vez que hay indultos en nuestro país. Así lo ha analizado la periodista Ana Cuesta en Al Rojo Vivo, programa en el que ha repasado los casos que se han dado en los diferentes gobiernos de España. Hay que recordar que el indulto es un mecanismo regulado normativamente mediante una ley aprobada en junio de 1870. No obstante, no todos los gobiernos lo han empleado con la misma asiduidad.

De hecho, las estadísticas muestran un progresivo descenso de indultos otorgados en las últimas décadas, desde el Gobierno de Felipe González. Según cifras de Civio, precisamente el Ejecutivo de González practicó entre 1982 y 1996 un total de 5.944 indultos relacionados con todo tipo de causas y delitos.

El siguiente gobierno, el de José María Aznar, superó al anterior concediendo 5.948 indultos. Durante ese periodo, destaca el año 2000: solo en esos 12 meses se concedieron 1.744. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero ocupó la Presidencia del Gobierno, los indultos se redujeron de forma drástica. Se ejecutaron más de 2.000 indultos menos que con Aznar. Concretamente, 3.381 'perdones'. Una tendencia a la baja que acabaría por confirmar Mariano Rajoy.

Con el líder popular a los mandos del país entre 2011 y 2018 se practicaron un total de 898, una cifra mucho menor que la de los anteriores presidentes, y muy similar a la recogida durante la breve legislatura de Calvo Sotelo (poco más de un año). Durante el Gobierno de Pedro Sánchez, en 2019 se concedieron hasta 40 indultos, y en 2020, 30. Muchos de ellos a condenados por delitos contra el patrimonio.