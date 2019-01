Abascal admite que la fundación del PP que dirigió con 83.000 euros de sueldo era un "chiringuito": "Era innecesaria"

Santiago Abascal ha hablado en una entrevista en 'Espejo Público' de su etapa en el Partido Popular y como director de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrimonio Social, una institución de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre.

Dice que era absolutamente "innecesaria" y que en su interior pudo comprobar la inutilidad de estas instituciones. Sin embargo, el líder de Vox cobró un salario de 83.000 euros anuales cuando estaba al frente de la fundación de Aguirre, algo que le ha recordado Susana Griso. "Cobraba porque estaba trabajando en ese momento", ha contestado el líder de Vox.

Pero no ha hablado sólo de esto, también de la exhumación de Franco. Abascal cree "que no se producirá porque es propaganda del Gobierno". "No acudo a visitar la tumba de Franco, sino el Valle de los Caídos", añade.

Y para finalizar, ha dejado un mensaje para Macron: "Le ha dicho a un partido español con quién tiene que pactar en Andalucía. Esto demuestra la posición política de Ciudadanos, que no cree en la soberanía de las naciones en Europa y está dispuesto a aceptar estas intromisiones".