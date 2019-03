¿Qué supone la revocación de la euroorden contra Carles Puigdemont?

PODRÁ MOVERSE LIBREMENTE POR EUROPA

Ya no hay euroorden y ya no se espera decisión sobre su extradición, algo que podría parecer algo positivo para Puigdemont pero esto tiene varios efectos: para empezar, es un cambio de estrategia judicial que asegura que se pueda juzgar al expresident por rebelión. Con esa orden vigente, Puigdemont dependía de la decisión de la justicia belga, allí no existe el delito de rebelión así que podrían haber respondido negándose a la extradición o limitándola a una entrega para que fuera juzgado solo por malversación.