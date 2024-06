ERC tiene la llave de la gobernabilidad del PSC en Cataluña, una investidura a la que ya han puesto su condición para colaborar. Y de hecho, la resolución del gobierno de la Generalitat ha paralizado la entrada del partido en el Ayuntamiento de Barcelona para colaborar con Jaume Collboni (PSC). Al mismo tiempo, la posibilidad de una repetición electoral empieza a sobrevolar, también con la decisión de ERC como detonante, de ahí que Sergi Sol ha asegurado que el partido está "en una coyuntura muy difícil".

"ERC está en la peor de las posiciones posible, está en una coyuntura muy difícil. Creo que no tienen un interés en ir a elecciones. El único que tiene interés en elecciones es Puigdemont. El PSC no le tiene miedo a las elecciones, quien en estos momentos tiene unas perspectivas mas complicadas es ERC. Lo tienen complicado, no tienen candidato ni está emergiendo uno", ha explicado el periodista.