Unai Sordo responde a Garamendi: "Si la huelga tiene que ver con los salarios, no sé dónde ve la ilegalidad"

¿Qué ha dicho? El portavoz de CCOO ha confesado que le "extraña" que Garamendi dude del "encaje jurídico" de la huelga general que van a convocar cuando "no ha visto la motivación".

CEOE y Cepyme han calificado de "inadmisible" la huelga general anunciada por los sindicatos, argumentando que pretende trasladar a las empresas el coste de una presión contra el Gobierno y cuestionando su "encaje jurídico". Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, la ha descrito como una "huelga política". En respuesta, Unai Sordo de CCOO ha defendido que la huelga se centra en reivindicaciones salariales y medidas en vivienda, cuestionando la ilegalidad mencionada por Garamendi. Sordo ha explicado que la huelga surge tras el desahucio de Maricarmen y la caída de dos decretos sobre vivienda, así como la inflación persistente y la falta de acuerdos salariales con las empresas.

CEOE y Cepyme han calificado este martes de "inadmisible" la huelga general anunciada este lunes por los sindicatos mayoritarios al considerar que busca trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno, al tiempo que han puesto en duda su "encaje jurídico".

En una entrevista en Onda Cero, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha hablado de una "huelga política" que ha "buscado de forma muy forzada un encaje laboral donde no existe".

Unai Sordo ha reaccionado a estas declaraciones en Al Rojo Vivo, señalando que le extraña que la tache de "ilegal" cuando no ha visto la motivación de la huelga. "Si tiene que ver con los salarios, no sé dónde ve la ilegalidad", ha confesado.

El portavoz de CCOO ha explicado que esta huelga va a tener que ver con una reivindicación sobre los salarios y que se adopten medidas efectivas en materia de vivienda.

"Se bloquean muchas de las potencialidades que tiene la ley de vivienda para topar los precios máximos de los alquileres de las zonas tensionadas", ha recordado, dejando claro que cuando expliquen las reivindicaciones se va a haber que no hay motivo para "dudar de su legalidad".

Además, ha recalcado que él cree que es legítimo que la sociedad se exprese en la calle y que los sindicatos hagan movilizaciones.

Unai Sordo ha expresado que se trata de una movilizacion de carácter general que tiene como objetivo dar cauce a una movilización muy intensa que hemos vivido tras el desahucio de Maricarmen y la caída de dos decretos leyes sobre vivienda que tenían buena orientación, "aunque fuesen insuficientes".

El portavoz de CCOO ha señalado que también confluyen otros elementos, como que llevamos varios meses consecutivos de inflación alta donde los salarios deben subir, al menos, al mismo ritmo y donde están encontrando "poca receptividad" en las organizaciones empresariales para renovar un acuerdo de salarios y del convenio.

Por tanto, ha indicado que esta huelga surge de la convergencia de una serie de factores que recomendaban que se desplegase una movilización que tenía que ser social y laboral. "El momento es este, y por eso hemos aportado una convocatoria de huelga de carácter general", ha defendido.

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