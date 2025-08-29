El secretario general del PSOE de Castilla y León, tajante con Mañueco: "No es creíble; los bomberos forestales están hartos de sus mentiras"

Carlos Martínez ha salido en defensa de los bomberos forestales, sobre quienes ha dicho que solo "piden respeto", y que "dejen de despreciar sus condiciones y el trabajo que están desarrollando como protectores del patrimonio natural".

Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León, ha criticado la actitud del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en el pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León para analizar la gestión de los fuegos. "Esperaba que pidiera disculpas e hiciera autocrítica, porque todo aquel que ha estado en los incendios ha observado la ausencia total y absoluta del Ejecutivo", ha expresado, a lo que ha añadido que el líder del PP "ni está ni se le espera".

En este sentido, Martínez ha declarado que "su discurso está completamente alejado de la realidad, y le pone frente a un espejo muy difícil de asumir, porque es un distanciamiento absoluto de la realidad de esta comunidad autónoma". "Cuando el PP de Castilla y León se siente acorralado, aislado, incompetente e incapaz de rendir cuentas sobre una nefasta gestión en la comunidad, siempre intenta el abrazo del oso permanente para ajustar una serie de plan de ayudas y medidas que luego nunca llegan", ha expresado.

Según el líder socialista en Castilla y León, "las causas fundamentales" de los incendios en la comunidad son "el cambio climático, aunque algunos lo nieguen; la despoblación que provoca el abandono de las masas forestales; y la falta de medidas de prevención y de extinción de incendios acordes a las necesidades que tenemos en una comunidad como Castilla y León, con una gran masa forestal y está dilapidada por el abandono", algo que, los brigadistas forestales, ha dicho, llevan "años denunciando".

Así, Carlos Martínez ha salido en defensa de los bomberos forestales, quienes, ha dicho, solo "piden respeto a su trabajo y que dejen de despreciar sus condiciones y el trabajo que están desarrollando como protectores del patrimonio natural", que es la "riqueza" en la comunidad. "Y hoy lo han hecho con absoluto respeto a las puertas a las Cortes de Castilla y León", ha defendido, al tiempo que ha criticado la "expulsión de Sara y Agustín por parte del presidente de las Cortes de una forma muy tajante y muy fea, con muy poca empatía por lo que están sufriendo", cuando ellos "solo habían desplegado un folio en el que se podía leer 'Mañueco y Quiñones dimisión'".

"Han sido absolutamente respetuosos, pero también estaban indignados y hartos de las mentiras que estaban escuchando de Mañueco", ha continuado Martínez, quien ha subrayado que "ese hartazgo no es solo de los profesionales de la prevención y extinción, sino de toda la sociedad de Castilla y León".

Para el secretario general del PSOE de Castilla y León, Mañueco es "un personaje que no es creíble". "Seguimos las mismas pautas y procesos de resignación que en otros incendios, buscando las excusas del clima y de la gran superficie que tiene Castilla y León", ha apuntado, tras lo que ha defendido que hay que hacer "un proyecto de credibilidad", y ha concluido su intervención con un dardo al presidente de la Junta: "La credibilidad que le falta a Mañeco es el aval de todos estos años atrás de no haber querido sentarse con ellos, de despreciarlos permanentemente y de tenerles clamando en las puertas de las Cortes, llegando incluso a su expulsión por pedir lo que es justo".