Sara Mateos, agente medioambiental de León: "El operativo estaba precarizado, habían eliminado puestos de vigilancia y había camiones inoperativos"

La agente medioambiental Sara Mateos denuncia la falta de recursos para afrontar los incendios en León: "Llevamos años advirtiendo de esta situación. Este mismo año hicimos una concentración porque sabíamos que algo así podía pasar".

Sara Mateos, agente medioambiental de León, se ha sumado al debate en Al Rojo Vivo para analizar si las comunidades autónomas estaban realmente preparadas para afrontar incendios de esta magnitud.

En el caso de León, fue clara: "Llevamos años advirtiendo de esta situación —desde los incendios de la Sierra de la Culebra—. Este mismo año hicimos una concentración porque todos los que estábamos en el operativo sabíamos que algo así podía pasar".

Mateos ha profundizado en las carencias del sistema: "El operativo estaba precarizado: habían eliminado puestos de vigilancia, teníamos camiones inoperativos y no había un buen dimensionamiento. Ahora estamos pagando las consecuencias de algo que era evidente para todos menos para nuestros dirigentes políticos".

Sobre si la magnitud de los incendios pudo evitarse, fue tajante: "No hacían falta ocho grandes incendios de nivel dos. Con tres ya habríamos colapsado. Realmente no teníamos capacidad de respuesta. Todos estos fuegos que se hicieron gigantes empezaron siendo pequeños, pero no podíamos atenderlos"

Además, ha denunciado la falta de recursos para el control posterior: "Apagábamos un incendio y teníamos que irnos a otro. No quedaba gente para vigilar que no se reavivaran".