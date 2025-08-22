El análisis de Pablo Simón sobre el juez Peinado: "Tenemos un problema de quién vigila a los vigilantes"

El politólogo destaca que, prácticamente, "no se termina sancionando" a los jueces que son investigados por casos como el de Peinado, señalando que habría que ver en cuáles son las operativas que existen dentro del CGPJ para controlar sus procesos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas al juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, a raíz de dos quejas presentadas por el ministro Félix Bolaños.

Además, también ha abierto otra investigación contra él por "dejación de deberes" tras no prorrogar el plazo de instrucción de un caso que archivó.

Pablo Simón ha analizado la situación del magistrado, señalando que en este tipo de casos, prácticamente, "no se termina sancionando". "Tenemos un problema que conecta con el fondo, que es quién vigila a los vigilantes", ha señalado.

El politólogo ha indicado que habría que prestar atención a cuáles son las operativas que existen dentro del CGPJ para poder controlar sus procesos. "Tenemos un problema que tiene que ver con el corporatismo", ha asegurado.

De esta forma, ha destacado que es muy poco probable que miembros nombrados por los partidos directamente, que a su vez están vinculados a la carrera judicial, "vayan a sancionar de manera contundente a jueces cuando se desvían de su comportamiento".