Saldaña: "Si Trump decide alejarse de Netanyahu porque electoralmente le daña, Netanyahu podría tener problemas"

"Los dos (Trump y Netanyahu) están ligando su destino electoral el uno al otro y además con intereses contrapuestos", afirma el analista internacional, Eduardo Saldaña. En el vídeo podemos ver su análisis completo.

El codirector de 'El Orden Mundial' y analista internacional, Eduardo Saldaña, asegura que a Netanyahu le funciona su alianza con Trump en esta guerra, "ya que -algo que pasamos por alto- Israel es de los pocos países donde Trump tiene una aceptación popular muy alta".

Y no podemos olvidar que Netanyahu tiene elecciones en octubre, es decir, justo un mes antes que las 'mid-term election' de EEUU, que se celebrarán en noviembre. Por lo tanto, "los dos están ligando su destino electoral el uno al otro y además con intereses contrapuestos", afirma Saldaña.

Porque lo que estamos viendo realmente, añade y argumenta el analista internacional, "es un choque de intereses entre dos aliados históricos en la región, pero que además tienen que calibrar muy bien la tensión que tienen entre ambos. Porque del mismo modo que decimos que EEUU está ligado a Israel, Israel está muy ligado a EEUU y, en concreto, Netanyahu está muy ligada a Donald Trump".

Por ende, "Trump, que estamos viendo que es un perfil muy volátil, si decide alejarse de Israel en cierto sentido porque electoralmente le daña, Netanyahu puede tener problemas".

No obstante, en todo esto, afirma Saldaña, "hay una cosa clara" que es la siguiente: "Israel ha visto la ventana de oportunidad para golpear duramente al régimen de al régimen de Irán, y no tiene un interés claro en que eso cese en cuestión de una semana. Por tanto, "es probable que veamos de nuevo una reactivación y EEUU intente de alguna forma generar una narrativa para justificar lo que vaya a hacer", concluye el experto. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

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