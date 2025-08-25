Ruth Ferrero, tras los últimos ataques de Israel en Gaza: "La intención de Netanyahu es la limpieza étnica de la Franja"

Ruth Ferrero, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), analiza en Al Rojo Vivo los últimos ataques de Israel en Gaza. En el vídeo, podemos ver todos los detalles.

Israel ha matado al menos a 20 personas, entre ellas cuatro periodistas, en un doble ataque contra el hospital Nasser de Gaza. "Llevamos 27 ataques a hospitales (de 36) en la Franja de Gaza desde que comenzó la ofensiva contra Hamas después de los atentados terroristas del 7 de octubre", informa Ruth Ferrero, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Y un total de más de 200 ataques, añade.

"Esto nos da una clara muestra de cuáles son los objetivos políticos y estratégicos de Israel. Lo hemos repetido en varias ocasiones en esta mesa de Al Rojo Vivo: la intencionalidad última y estratégica de Netanyahu es la limpieza étnica de Gaza, la expulsión o la aniquilación de su población", afirma la profesora.

Tanto es así, recuerda Ferrero, que "tal como hemos visto a lo largo de este verano cómo saltaban planes para deportar a los gazatíes a Sudán, se está negociando con países de la región para que se hagan cargo de esas poblaciones y, por tanto, el objetivo político es, como dicen, 'llegar desde el río hasta el mar' para construir un gran Israel y arrasar con todo".

Pero además, señala la profesora, que "desde el mes de mayo, Israel está aprobando la autorización de nuevos asentamientos en la zona de Cisjordania"; algo que "consiste básicamente en evitar a toda costa que tenga lugar la constitución de un Estado palestino con una territorialidad lineal", afirma. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su análisis.