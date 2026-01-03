Ahora

Bombardeos en Venezuela

Ruth Ferrero duda del futuro de Venezuela tras el ataque de EEUU: "No asegura que vaya a haber una democracia"

La profesora de Ciencia Política en la UCM que hay que poner el foco en la quiebra y en la vulneración absoluta del derecho internacional por parte de Estados Unidos tras los bombardeos.

Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, califica en 'Al Rojo Vivo' lo ocurrido en Venezuela como "un ataque sobre un país soberano" y la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, como "un secuestro del líder de este país soberano".

"Vamos a evaluar cuál es la resiliencia del régimen, si efectivamente lo que estaba sostenido sobre los hombros de Maduro va a aguantar la salida del presidente del país", explica.

Asimismo, cree que hay que poner el foco en la quiebra y en la vulneración absoluta del derecho internacional por parte de Estados Unidos: "Nos puede gustar más o menos el régimen de Maduro pero sabemos por la política comparada que los cambios de régimen no aseguran que vaya a haber una democracia".

"¿Vamos a estar esperando a que Estados Unidos coloque a quien ellos decidan a gobernar Venezuela sin el concurso de los venezolanos? ¿Y vamos a aceptar eso?", se pregunta la profesora.

De esta manera, indica que una invasión terrestre no ocurrirá: "Eso sería un nuevo Irak para Estados Unidos", ha sentenciado Ferrero.

