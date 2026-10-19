Rubén del Campo (AEMET) avisa de que las lluvias más intensas se desplazarán hacia el norte: "En las próximas horas, tendremos el foco puesto en Cataluña"

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, explica cómo evoluciona la DANA Adam en la Comunidad Valenciana y detalla el impacto de esas lluvias torrenciales. En el vídeo, todos los detalles.

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, explica que los avisos en la Comunidad Valenciana, por la DANA Adam, se desactivarán, en principio, sobre las 14:00 horas, porque las precipitaciones y las lluvias más intensas, se van a ir desplazando hacia el norte: "Esta tarde tendremos el foco puesto en Cataluña".

En esta zona de Valencia, añade el experto, "donde más ha llovido esta madrugada, con más de 400 litros por metro cuadrado en solo 6 horas, que es una precipitación extraordinaria, las precipitaciones van claramente a menos".

Es cierto, aclara del Campo, que "en la DANA de hace dos años llovió en seis horas algo más, por ejemplo, ahora han caído hasta 430 litros por metro cuadrado en seis horas (que es muchísimo, es por ejemplo todo lo que puede llover en ciudades como Madrid o Valladolid en un año completo), pero en la localidad de Turís, en aquella ocasión, hace dos años, cayeron más de 600 litros por metro cuadrado".

"También es verdad que en aquella DANA la lluvia fue más en el interior y precisamente las zonas que sufrieron las riadas más poderosas y destructivas, apenas había llovido y aquí ahora ha llovido y ha habido inundaciones más o menos en la misma zona", aclara el experto.

En definitiva, "cada temporada es diferente, pero en cualquier caso este va a pasar seguramente a la historia como uno de los temporales más intensos en la zona de la Marina Alta de la Comunidad Valenciana".

Ahora bien, según del Campo, "en las próximas horas vamos a tener el foco muy puesto en Cataluña porque, aunque no esperamos unas lluvias tan torrenciales como las que hemos visto en estas últimas horas en la Comunidad Valenciana, sí que de nuevo pueden acumularse más de 100 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas".

Y el problema en este caso, en la zona de Cataluña, es que hace poco menos de dos semanas hubo otro temporal muy intenso y, tal como explica del Campo, "la zona del este de Cataluña está más vulnerable, los suelos están más saturados, puede volver a llover en el área metropolitana de Barcelona... Así que estaremos muy pendientes de Cataluña, especialmente de la parte este y también pendientes de Baleares, que hasta las 14:00 hay avisos naranjas

Y por la tarde, habrá tormentas muy repartidas por "Andalucía, por el resto del área mediterránea, que en zonas, por ejemplo, de la serranía de Ronda pueden ser muy fuertes, y en la región de Murcia, en todo el entorno de Cartagena, Mazarrón y Mar Menor".

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