Afra Blanco analiza la huelga educativa en Madrid y carga contra Ayuso: "Estamos ante un modelo que pretende acabar con el derecho colectivo"

La sindicalista Afra Blanco denuncia en este vídeo el deterioro de la Educación Pública en la Comunidad de Madrid, en la que es ya la cuarta jornada de huelga de los profesores madrileños.

Los profesores de la Comunidad de Madrid siguen en huelga y este lunes han protestado en un acto que tenía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para exigirle que "se siente a negociar": "La situación en las aulas es insostenible".

Tal como lamenta la sindicalista Afra Blanco, "intencionadamente estamos viendo cómo se está desangrando y liquidando el derecho colectivo y universal de todos en materia pública. Lo vemos en la Sanidad y ahora también en la Educación".

Y al otro lado, afirma, "tenemos a una persona, que es Isabel Díaz Ayuso, con una clara intención, defender otro modelo, lo hemos visto con la sanidad pública y lo vemos también con la educación pública".

Porque, según explica la sindicalista, lo que está pasando y es lo que están denunciando los profesores es que se está saturando las aulas y no se está llegando a acuerdos en materia de formación diversa, además de imponer toda una serie de condiciones laborales que "hacen materialmente imposible que la educación pública sea también una educación de calidad".

Estamos, por tanto, "ante un modelo que pretende acabar con el derecho colectivo, con el derecho público, con el derecho de todas y de todos, con la educación pública para derivar a la ciudadanía hacia la privada", concluye Blanco. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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