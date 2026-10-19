Una vecina de Oliva, con sus padres con movilidad reducida atrapados en una planta baja: "Ven que sube el agua y no pueden hacer nada"

Gemma lleva horas intentando que los servicios de emergencia lleguen hasta sus padres, que permanecen desde las 7.00 en su vivienda, con el agua hasta las rodillas. Su madre necesita medicación y tiene dificultades para caminar.

Desde el centro polivalente de Oliva, adonde están llegando las personas rescatadas de sus viviendas en la zona de la playa, Gemma espera noticias de sus padres. Ambos siguen atrapados en su casa, en la urbanización La Bomba, en el Carrer Punto Set, donde el agua les llega ya hasta las rodillas. Llevan así desde las 7.00 horas.

"Estamos avisando, pero todavía no han llegado a rescatarlos", explica Gemma, que mantiene el contacto telefónico con sus padres y vive con angustia la espera. Su madre necesita medicación y tiene movilidad reducida, por lo que apenas puede desplazarse.

"Están muy nerviosos porque ven que está subiendo el agua y no pueden hacer nada", cuenta. Sus padres se encuentran en una vivienda de una sola planta, sin posibilidad de refugiarse en un piso superior. La única alternativa es esperar en casa, mientras el agua continúa subiendo y el rescate no llega.

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