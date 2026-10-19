Baldoví pide que Mazón deje las Corts: "Ahora que estamos confinados y se han hecho caso de los avisos, cuesta entender lo que pasó hace dos años"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, nos da algunas claves sobre el confinamiento ordenado por la Comunitat Valenciana por la DANA que está azotando a gran parte de la región y critica que no se hiciera lo mismo hace dos años, en la DANA de 2024.

Joan Baldoví, el síndic de Compromís en les Corts Valencianes, está en Sueca (Valencia) confinado por la DANA que azota a la Comunidad Valenciana. La Generalitat ha confinado a 145 municipios del sur de Valencia y norte de Alicante.

Explica Baldoví, en directo para Al Rojo Vivo, que le ha llamado el actual president, Pérez Llorca, y con algunos alcaldes y concejales de varios pueblos y probablemente toda la zona más complicada ha sido como siempre "la zona más cercana a la costa, donde han ido a parar todos los barrancos, todos los ríos que, por nuestra orografía, y con las montañas tan cerca del mar hace que estas trombas lleguen con esta fuerza inusitada".

El síndic del partido naranja no puede evitar recordar lo que pasó hace dos años: "Viento todo esto, que ahora estamos confinados, que se han hecho caso de todos los avisos y que el CECOPI estaba reunido desde toda la noche, cuesta entender lo que pasó hace justamente dos años".

"A mí me ha llamado el presidente de la Generalitat antes de las 8 de la mañana, se lo he agradecido y me he puesto a su disposición como no puede ser de otra manera, pero cuesta entender que este mismo presidente esté sosteniendo a Carlos Mazón, que no estuvo donde tenía que estar", añade Baldoví.

Recuerda que desde anoche "hemos recibido desde anoche cuatro Es-Alert en nuestros teléfonos. El último, esta misma mañana, a las 8 de la mañana", por lo tanto, insiste: "Cuesta entender por qué siguen manteniendo a una persona absolutamente impresentable como Mazón en las Corts Valencianes, por qué le han subido el sueldo, por qué lo mantienen aforado y por qué le han dado los privilegios de expresidente. No lo entendemos".

Tal como recuerda el presentador de Al Rojo Vivo, lo que ha pasado en esta jornada, "no nada que ver con lo que pasó hace dos años. Hace dos años, la Agencia Estatal de Meteorología declaraba la alerta roja y no se reunió el CECOPI hasta 10 horas más tarde y, además, Mazón de sobremesa".

Tanto es así que Baldoví, después de comentar cómo ha sido la conversación con Pérez LLorca, donde han hablado de cuestiones técnicas y logísticas del temporal, insiste en que "cuando se toman precauciones, cuando se avisa a la población y cuando todo el mundo está donde tiene que estar, pueden haber desgracias materiales como las que estamos viendo en coches en casas, pero afortunadamente no estamos lamentando víctimas mortales".

Por último, Baldoví subraya que el PP valenciano debería pedirle a Mazón su acta de diputado y que esta persona, que no estuvo justamente donde han estado hoy las administraciones, no debería estar en las Corts Valencianes porque no representa absolutamente a nadie".

"Y me alegro de que haya estado todo el mundo en su sitio, que se hayan tomado medidas y, en definitiva, un llamamiento a que a todos estos pueblos se les ayude ahora para que puedan recuperar la normalidad lo más pronto posible", concluye.

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