El periodista José Enrique Monrosi asegura en Al Rojo Vivo que "José Luis Ábalos ha mentido públicamente" con respecto al caso Koldo García, su ex asesor. Y lo ha hecho, según explica el periodista, al menos en dos ocasiones.

"La primera es que dijo que estaba estupefacto, que no tenía ningún conocimiento de esto y la segunda segundo es que según Ábalos no tenía una relación personal con su ex asesor Koldo García. Y hoy hemos sabido la que la OCU los pilló comiendo hace más de un mes y que, como acaba de contar el periodista Alfonso Pérez Medina, esa relación se ha mantenido con viajes de vacaciones mucho tiempo después de salir del ministerio", explica el periodista.

Además sostiene que cree o así quiere pensar que es "esta información" la que hizo "cambiar drásticamente de posición al Gobierno la semana pasada que pasó de proteger a Jose Luis Ábalos a pedirle el acta", expone Monrosi.