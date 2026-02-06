Rosa Rodríguez revela en Al Rojo Vivo cómo se siente tras ganar el bote de Pasapalabra: "Con mucha adrenalina en el cuerpo"

Rosa Rodríguez ha hecho historia en Pasapalabra, siendo la concursante más longeva con, exactamente, 307 programas. Este jueves, además, consiguió completar el flamante 'rosco' y llevarse más de 2,7 millones de euros. Hoy, está con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

La gran ganadora del bote de Pasapalabra, Rosa Rodríguez, que se embolsó más de 2,7 millones de euros (que se dice pronto), visita el plató de Al Rojo Vivo para confesarnos cómo se siente y cómo se preparó para este mítico concurso, que este jueves arrasó en audiencias. "Es la reina de Pasapalabra", la presenta Antonio García Ferreras, antes de preguntarle la clásica pregunta de "¿cómo estás?".

"Con mucha adrenalina en el cuerpo, la verdad. Muy, muy feliz", confiesa con una sonrisa que le cabe en la boca. Pero no por los casi 3 millones de euros, sino por el hecho de que todo el mundo ahora mismo la conozca: "De ser consciente de que esa persona que ha ganado ese dinero y que ha completado ese 'rosco' soy yo".

Un rosco y un programa (Rosa ha estado exactamente 307 programas, siendo la persona más longeva en esto) que necesita una exhaustiva preparación, y no solo mental, sino también física: "O al menos yo me lo planteo así, porque soy de las que cree que 'mens sana in corpore sano'", asegura Rosa.

De este modo, añade la flamante ganadora, "me planteé toda una rutina de alimentación y de transformación física, que con el tiempo, no puedes mantenerla. Pero para mí no era solo lo mental, sino también lo físico".

También nos cuenta el buen rollo que ha habido con Manu, su compañero y rival de concurso: "Ha habido mucho respeto y mucho compañerismo, y con eso me quedo", admite.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.