Roger Pallarols señala que se alertó sobre posibles disturbios en Barcelona: "No era una concentración, era un grupo de delincuentes"

El director del Gremio de Restauración de Barcelona ha destacado que "lo más grave" de lo ocurrido es que estaban advertidas las administraciones públicas de que esto podía ocurrir y a ellos no se lo transmitieron.

Roger Pallarols, director del Gremio de Restauración de Barcelona, ha destacado que lo ocurrido el pasado sábado no era una concentración. "Era un grupo de delincuentes que practicaron la delincuencia sin control", ha asegurado.

Para él, lo más grave de todo lo sucedido es que estaban advertidas las administraciones públicas y ni a los locales ni a ellos les llegó ninguna información de que esto era algo que podía ocurrir.

"Descubrimos, por boca del alcalde y de la consejera de Interior, que la información policial conocía que esto podía ocurrir", ha indicado, destacando que es "obvio" que esto requería haber infromado a los lugares para que estuviesen preparados y, al mismo tiempo, un dispositivo policial que, a todas luces, "no estuvo a la altura de las circunstancias".

Pallarols ha explicado que, pasada la indignación y el miedo, la sensación que hay ahora es que esto "se puede volver a repetir". "Hemos conocido a través de los medios que hay una convocatoria para el sábado", ha indicado.

El Gremio de Restauración de Barcelona ha recalcado que lo que hay que hacer es tomar nota de lo ocurrido para "blindar policialmente" la ciudad y evitar que se pueda producir. "Hay que llevar a los resposables ante la justicia, que cumplan las condenas y asuman la responsabilidad de sus actos", ha zanjado.

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