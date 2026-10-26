Ainhoa Martínez, sobre las listas al Senado para el 29N: "Si el PP no cede y no se retira en provincias donde Vox tiene fuerza, Vox tendrá un problema para explicárselo a sus votantes"

La periodista Ainhoa Martínez analiza en Al Rojo Vivo la negociación para el Senado que PP y Vox están apurando hasta el último minuto. El plazo concluye este lunes, 26 de octubre.

PP y Vox apuran la negociación en el Senado, para intentar competir y ganar al pacto progresista que PSOE y Frente Amplio han acordado para ganar la Cámara Alta.

De hecho, explica la periodista de ABC, Ainhoa Martínez, "el anuncio del acuerdo de la parte progresista se anunció tan tarde, pasadas las 12 de la noche, porque querían restarle margen de maniobra a PP y Vox para que hicieran algo parecido y el plazo vence hoy (lunes, 26 de octubre), que es cuando se tienen que presentar las candidaturas".

Había "dos fórmulas" para ello, explica la periodista. Por un lado, que hubiera cargos de Vox en las listas del PP, que eso prácticamente roza el fraude de ley, porque sería como una coalición encubierta y no se podía hacer, y por otro lado, esta otra fórmula, que es que Vox no se presente en ciertas circunscripciones y que haya una sola candidatura que sea la del PP a cambio de compensarle con senadores autonómicos".

Sin embargo, para Martínez, esto le genera un problema de discurso a Vox, "porque en algunas circunscripciones y en algunas provincias tendrá que hacer una apelación al voto útil al Partido Popular. Y eso va en contra de la campaña y de la línea que está llevando estratégicamente Vox".

Es decir, tal como detalla, "más allá de 'hagamos todo lo posible para echar a Sánchez', que en eso convergen tanto PP y Vox, tú te estás presentando como una alternativa al Partido Popular y estás consiguiendo quitarle voto al Partido Popular porque se visualizan como una opción más fuerte de rechazo a Pedro Sánchez".

Con lo cual, concluye: "Vamos a ver cómo se acaba de formular esta cuestión, pero si el PP no acaba también cediendo y no presentándose en Murcia, en Almería y en algunas circunscripciones en las que Vox tiene fuerza y podría sacar senadores por sí mismo, creo que Vox va a tener un problema para explicar esto a sus votantes".

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