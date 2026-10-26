Carlos Cué explica la estrategia del PP y Vox para el Senado: "Si llegan a tener los tres quintos, cambia la mayoría del Constitucional"

El periodista Carlos Cué analiza la estrategia de PP y Vox para concurrir juntos en el Senado para intentar así ganar al bloque de la izquierda.

PP y Vox apuran la negociación en el Senado, un acuerdo que, tal como analiza el periodista de El País, Carlos Cué, "es muy relevante desde cualquier punto de vista, también la relación PP-Vox y Vox; pero sobre todo es que en estas elecciones: no solo se juega quién gana, sino que el cómo se gana el Senado es fundamental".

"El Senado es de derechas desde hace mucho tiempo, porque el PP tiene un plus en él, porque el PP tiene fuerza en provincias muy poco pobladas que dan los mismos senadores que Madrid y, por tanto, ha pasado ya varias veces que el PSOE y el PP, como la última vez, casi empatan (hubo una diferencia de 300.000 votos) y, sin embargo, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, que no tiene en el Congreso", explica el periodista.

Y esto es así, insiste Cué, "porque el PP es el control de la mayoría de las provincias menos pobladas del país, fundamentalmente de las dos Castillas" y, por tanto, "lo que están intentando el PP y Vox es llegar, que es muy difícil pero no imposible, a los tres quintos del Senado".

"Si llegan a los tres quintos del Senado, cambia la mayoría del Tribunal Constitucional, que en el caso de una mayoría absoluta del PP y Vox tendrían: control del Congreso, control del Senado, y la justicia, ya hemos visto, por lo menos el Tribunal Supremo, que es mayoritariamente conservador, solo quedaría el Tribunal Constitucional como contrapoder relevante, al que le quedan cuatro años y medio de mayoría progresista", explica el periodista.

Por tanto, "lo que van a intentar el PP y Vox, si este acuerdo está pensado para eso, es llegar a los tres quintos para cambiar esa mayoría progresista y que ya no haya contrapoderes prácticamente, porque tendrían un control conservador de todas las instituciones relevantes del país", concluye Cué.

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