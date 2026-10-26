Cándido Méndez analiza la victoria de Lula en Brasil: "Ha sido un mandatario que ha rescatado de la pobreza a millones de personas"

Cándido Méndez, secretario general de UGT, analiza en directo para Al Rojo Vivo la remontada de Lula ante Bolsonaro, alzándolo de nuevo a la presidencia de Brasil.

Finalmente, Lula ha conseguido la remontada y ha ganado las elecciones en Brasil ante un Flávio Bolsonaro que no ha aceptado los resultados. Cándido Méndez, secretario general de UGT, analiza este histórico triunfo.

"Él lo que pretende, y creo que de ahí viene la felicitación de mandatario de diversos signos, es llevarse bien con Estados Unidos, pero nunca admitirá que América Latina sea el patio trasero de Estados Unidos", afirma Méndez.

Además, subraya que "en Brasil, ha sido un mandatario, que ha rescatado de la pobreza a millones de personas. Ese es el elemento más importante".

Y luego es también "una persona muy pragmática", añade Méndez, relatando una curiosa anécdota de la primera vez que vino a España:

"Yo estuve con él reunido, no contó lo que voy a decir en aquella reunión, pero corría por los mentideros de la villa que cuando fue la recepción en Palacio, la reina Sofía le dijo a Lula: 'Me han dicho que usted es marxista-leninista' y Lula le contestó: 'No, yo soy mecánico-tornero'.

Es, por ende, "una persona muy pragmática", insiste Méndez; de hecho, "su vicepresidente es de un partido de centro, mira hacia el centro, y no mira a otras latitudes más extremas".

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