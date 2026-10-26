La Fiscalía solicita medidas de internamiento para seis de los menores detenidos por los disturbios en Barcelona

Los detalles El Ministerio Fiscal también ha solicitado medidas de libertad vigilada para otros 20 menores, con prohibición de asistir y aproximarse a menos de 1.000 metros a reuniones o manifestaciones.

La Fiscalía ha solicitado este lunes medidas de internamiento para seis de los menores detenidos por los disturbios del sábado en Barcelona, según confirman fuentes jurídicas a laSexta. El domingo se celebraron tres comparecencias que se han prolongado durante la mañana de este lunes.

Igualmente, la Fiscalía ha solicitado más de 20 medidas de libertad vigilada con prohibición de asistir y aproximarse a menos de 1.000 metros a reuniones o manifestaciones.

El resto de menores pasarán a lo largo de esta semana, menores que han sido citados para evaluación por el equipo técnico y valoración de la posibles medidas cautelares que se interesen.

Los Mossos d'Esquadra investigan quién está detrás de la protesta de jóvenes que el sábado derivó en violentos disturbios en Barcelona, convocada a través de redes por una plataforma anónima y que ha dejado un saldo de 128 detenidos, 72 de ellos menores, y 23 comercios saqueados y vandalizados.

En sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y RAC1, la consellera Núria Parlon ha anunciado que se pedirá judicialmente que de manera urgente poder rastrear el origen de la convocatoria y el origen de sus promotores.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido