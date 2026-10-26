Carlos Segovia, ante los disturbios en Barcelona: "Se tiene que actuar con contundencia y evitar que se reproduzca en otras ciudades"

El periodista ha destacado que este no debería ser un tema de debate, señalando que todos deberian estar en contra de la violencia y de este tipo de actuaciones. "No son manifestantes, van a robar lo que puedan", ha indicado.

Carlos Segovia ha señalado que es "lógico" que se actúe con contundencia y se investigue hasta el final quiénes están detrás de los disturbios en Barcelona, destacando que es importante evitar que se reproduzca en otras capitales.

"No son manifestantes, no les importa la calidad educativa", ha señalado, añadiendo que los involucrados en estos actos violentos lo que van es a "robar móviles, camisetas y todo lo que puedan".

De esta forma, ha recalcado que es importante evitar que vuelva a suceder, no solo por la seguridad de los comercios y de los ciudadanos, y es que se trata de ciudades muy turísticas. "Son ciudades muy turísticas y ahora viene el Black Friday y momentos en los que hay que preservar al máximo la vida normal de los ciudadanos y de los turistas", ha recalcado.

El periodista ha defendido que cree que este debería ser un tema en el que todo el mundo se pusiese de acuerdo. "Todos deberían estar en contra de la violencia y de este tipo de manifestaciones", ha zanjado.

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