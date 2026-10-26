Carlos Cué señala quién está detrás de las revueltas y altercados de Barcelona: "Son menores, muy menores y no hay política detrás"

El periodista de El País Carlos Cué analiza quién está detrás de los disturbios en Barcelona del pasado sábado, donde un 60% de los detenidos son menores y el 95% hombres.

"La ventaja que tenemos en España es que vamos después de Francia y después de Italia", afirma el periodista de El País, Carlos Cué, sobre los disturbios que ocurrieron el fin de semana en Barcelona y que, según el periodista, "se parecen muchísimo a lo que pasó en Milán".

Hay más convocatorias en redes sociales para hacer lo mismo en otras ciudades de España este próximo 31 de octubre.

La policía de Italia, señala Cué, que ya lleva investigando tres semanas, "está desconcertada" porque "no hay nadie vinculado a la política, no hay ni siquiera grupos ultraderechistas ni grupos ultraizquierdistas".

"Son personas, en su mayor parte, menores, muy menores, es decir, no son menores de 17, sino menores de 14 y 13, que claramente se han organizado. En el caso de Milán fue clarísimo, ya que fueron a las tiendas más caras (...) y que además reivindican en las redes sociales cómo se llevan un móvil, cómo se llevan unas zapatillas muy caras, cómo se llevan ropa cara", explica el periodista.

"Es evidente que se beneficia a Vox, creo que es indiscutible, pero no está habiendo política detrás", sentencia Cué. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.

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