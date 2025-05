Revilla reprocha el plantón del rey emérito en el acto de conciliación: "Podría haber venido a dar la cara"

Miguel Ángel Revilla ha resumido su complicada jornada del viernes con un "¡vaya mañana!", tras no llegar a un acuerdo con el rey emérito, quien le exige 50.000 euros por supuestas injurias. Revilla se mantiene firme en sus declaraciones sobre el comportamiento del rey en temas de corrupción y delitos fiscales, afirmando que solo ha sido portavoz de lo ya publicado. Critica que el rey no asistiera al acto de conciliación a pesar de estar en España. Revilla lamenta enfrentarse a un proceso judicial a sus 83 años, destacando que él no es un privilegiado y cuestionando los privilegios del rey.

"¡Vaya mañana!". Así resume Miguel Ángel Revilla la jornada que, muy a su pesar, ha protagonizado este viernes, tras el acto de conciliación en el que no ha llegado a un acuerdo con el rey emérito, que le reclama 50.000 euros por expresiones "injuriosas". El expresidente cántabro, sin embargo, se mantiene en sus trece. Pero lo que le duele, dice, es que "este hombre tan poderoso" haya decidido ir contra él por decir algo que dicen "un montón de medios de comunicación".

"Me piden que diga que soy un mentiroso, que he mentido... Mi verdad es el convencimiento que tengo, y el convencimiento que tienen muchísimas personas en España, del comportamiento del rey en los últimos años en multitud de aspectos que tienen que ver con la corrupción, con los delitos fiscales, con su vida disoluta, con la utilización de fondos públicos", sostiene Revilla en Al Rojo Vivo, donde insiste en que "está todo publicado" y él solo ha sido "el portavoz".

Además, el diputado autonómico reprocha el plantón del emérito, que no ha acudido en persona al acto de este viernes a pesar de encontrarse en España, "a menos de 1.000 kilómetros", en Sanxenxo. "En los últimos días estaba pensando que este hombre iba a aparecer hoy aquí", confiesa Revilla. "Ya sé que es una utopía, pero yo lo hubiera hecho y hubiera quedado muy bien con los españoles, puesto que tiene un avión supersónico, a menos de 1.000 kilómetros... En 30 minutos está aquí", incide.

"Le hubiera preguntado por qué yo y por qué usted me presenta una demanda a mis casi 83 años, perturbándome la vida", asevera Revilla, que agrega: "Nunca pude imaginarme que un día iba a aparecer por aquí como acusado, pero además por un rey. Eso se me escapa de la mente y todavía no tengo una explicación clara". "Yo no he robado nunca, pago mis impuestos, no he tenido ninguna incidencia fiscal con nadie... Que ahora me vea yo, a mis 83 años, ante un proceso judicial y el demandante sea el rey...", lamenta.

Además, Revilla incide, como ha hecho este mismo viernes ante la magistrada, en que él no está aforado, porque así se aprobó en Cantabria precisamente bajo su gobierno. "No soy como Ábalos, que va al Supremo", recalca. "No soy ningún privilegiado con relación al rey. El rey sí es un privilegiado, que podía haber venido hoy con un avión que tiene, que no sé quién paga, y con 30 guardaespaldas que tiene alrededor, que esos sí los pagamos nosotros, a dar la cara aquí como demandante", sentencia.