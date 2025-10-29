La revelación de Mabel Galaz sobre las memorias del rey emérito: "Yo sé que su hijo le dijo que no escribiera el libro"

Mabel Galaz, periodista experta en Casa Real, comenta en este vídeo las memorias del rey emérito: 'Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne' (Reconciliación. Memorias. Juan Carlos I de España). En el vídeo, los detalles.

Mabel Galaz, periodista experta en Casa Real, hace una revelación importante sobre las memorias del rey emérito: 'Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne' (Reconciliación. Memorias. Juan Carlos I de España), escritas por Laurence Debray: "Yo sé que su hijo le dijo que no escribiera el libro".

Es decir, "el jefe de la Casa Real le pidió que no escribiera el libro, y él fue y lo escribió. No es muy monárquico eso", asegura Antonio García Ferreras. Pero hay más. Según Galaz, también su padre (Don Juan de Borbón) le dijo que los reyes no deberían escribir nunca una biografía, "por lo que ha desoído tanto a su padre como a su hijo", apunta la periodista.

El libro está previsto que se publique en España a principios de diciembre, por Planeta, pero el diario francés 'Le Figaro' ha publicado algunos extractos. En el vídeo podemos ver al completo esta intervención, en la que Galaz habla también sobre la parte del libro en la que el emérito se refiere a la reina Letizia.