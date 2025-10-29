Ahora

La periodista de 'El País' explica que las memorias del rey emérito Juan Carlos I se publicarán antes en Francia que en España para evitar eclipsar el acto del 50º aniversario de la restauración de la monarquía, que se celebrará el 22 de noviembre.

Mabel Galaz, sobre las memorias de Juan Carlos I: "El libro incomoda, va a dar mucho que hablar"

La periodista de El País y especialista en la Casa Real, Mabel Galaz, ha hablado sobre el libro de memorias del rey emérito Juan Carlos I, que se publicará en Francia el 5 de noviembre, aunque su llegada a España se ha retrasado. Según Galaz, el motivo responde a una maniobra para posponer su lanzamiento.

"Estaba previsto que saliera al mismo tiempo, pero como el 22 de noviembre se conmemoran los 50 años de la restauración de la monarquía, habrá un pequeño acto institucional y no querían que el libro lo eclipsara. Por eso se ha pasado la fecha unas tres semanas", ha explicado la periodista.

En los avances del libro que ya han trascendido, Juan Carlos I asegura que su objetivo es "tener una jubilación tranquila, renovar una relación armoniosa con Felipe VI y, sobre todo, regresar a España".

Consultada sobre el contenido, Galaz ha anticipado que no se trata de unas memorias complacientes: "El libro incomoda. Va a dar mucho que hablar".

La periodista ha añadido que, según personas que ya han tenido acceso al texto, el emérito lanza críticas directas hacia la reina Letizia, lo que podría generar una nueva oleada de controversia en torno a la familia real.

