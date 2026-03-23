La reflexión de Yago Rodríguez sobre el conflicto en Oriente Medio: "Probablemente, esta guerra va a durar meses"

Yago Rodríguez, analista internacional y director de 'The Política Room', analiza en este vídeo el devenir de este conflicto después de que Trump haya dado un plazo de 48 horas para que Irán abriese "totalmente" el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, atacaría sus centrales eléctricas.

Irán hace oídos sordos a Trump y amenaza con minar "todo el golfo Pérsico" si sus islas son atacadas por EEUU. El presidente estadounidense dio un plazo de 48 horas para que Irán abriese "totalmente" el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, atacaría sus centrales eléctricas, un ultimátum que dio la noche del sábado y estamos a las puertas de que acabe ese límite de tiempo.

La incertidumbre, por ende, es máxima, porque "Donald Trump, en la misma frase te dice que esto está ya acabado, pero que van a seguir", afirma Antonio García Ferreras. Y por otro lado, dice, "el ejército israelí está diciendo algo así como que 'están a mitad de camino'". Y esto sería así porque, tal como explica la periodista Diana Mata, como se avecina la Pascua judía, que se celebra entre el 1 y el 9 de abril, el mensaje del jefe del Estado Mayor israelí ha sido el de que durante la Pascua judía continuará esa guerra contra Irán.

Yago Rodríguez, analista internacional y director de 'The Política Room', sostiene que a esta guerra todavía le queda: "Esta guerra va a durar meses, probablemente", afirma. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que EEUU se retirase e Israel continuase?

Según analiza Rodríguez, "depende de si EEUU se retira y le permite a Israel continuar o le da la orden de acabar". Creo, por ende, que "depende de lo que diga Trump; pero efectivamente, si se le permite elegir a Israel, elegirán continuar y llevar esto hasta el final. Al final, para Netanyahu es una cuestión de supervivencia política", concluye el analista.

En el vídeo podemos ver al completo esta intervención, así como la del profesor Jesús Núñez Villaverde.

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