Núñez Villaverde: "Tanto Israel como EEUU se han quedado 'solitos' en lo que es una violación más del derecho internacional"

El profesor Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios Sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), analiza en este vídeo las amenazas tanto de EEUU como de Israel en esta guerra en la que se han quedado "solitos".

Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios Sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), responde a las palabras del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que ha dicho que "todos estamos en peligro", que podrían alcanzar Europa y que les gusta atacar a personas y a barrios civiles. Netanyahu viene a decir, por tanto, según informa la periodista Diana Mata, en Al Rojo Vivo, que se unan, que el resto de países deben unirse a EEUU e Israel.

"Eso de que el resto de los países se van a unir a Israel, no lo estamos viendo. Ahora mismo, tanto Israel como EEUU se han quedado solitos en lo que es una violación más del derecho internacional", afirma Núñez Villaverde.

Y lo que es aún peor, añade el profesor: "El error monumental y descomunal que ha cometido Trump al meterse en este pozo él solito, lleva a que EEUU se haya quedado sin 'soft power'. Hasta ahora EEUU era el que atraía, el que cortejaba, el que todo el mundo quería ser como ellos, y ahora mismo ya no ocurre así, sino que queda definido como un violador del derecho internacional de una forma absolutamente indudable".

Y por otro lado, "su 'hard power', su poder militar, por mucha que sea su superioridad tecnológica, no le basta para conseguir el objetivo que buscaba. Porque no olvidemos que el objetivo inicial era el derribo del régimen. Eso era lo que estaba definido de forma clara y lo que unía tanto a Netanyahu como a Donald Trump. Y ahora mismo el régimen iraní no cae, sigue teniendo capacidad para represaliar y contestar a cada uno de los golpes que recibe", afirma Núñez Villaverde. En el vídeo podemos ver al completo, y con detalle, su intervención.

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