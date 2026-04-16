La reflexión de Llamazares tras la expulsión definitiva de Ortega Smith de Vox: "Estamos ante una depuración que tiene objetivos de refundación del partido"

El político Gaspar Llamazares reflexiona en este vídeo sobre el rumbo que está tomando el partido de ultraderecha tras las purgas que está realizando su líder, Santiago Abascal.

Santiago Abascal sigue su particular purga en Vox y ha expulsado definitivamente del partido a uno de sus fundadores: Javier Ortega Smith. Según ha podido saber laSexta, Ortega Smith va a llevar esta expulsión a los tribunales. Pero la purga no termina aquí, en cuestión de días o semanas se terminará de materializar la expulsión definitiva de otro de los pilares clave de Vox: Iván Espinosa de los Monteros.

"La cuestión que a mí me suscita", pregunta y analiza el político Gaspar Llamazares, en el debate político de Al Rojo Vivo, es "si estamos ante, únicamente, una evolución o una involución del partido, como un partido personal y sin ningún tipo de matices para controlar decisiones que ahora pueden ser estratégicas, o si estamos ante la liberación del partido nuevo de lo que son las excrecencias del PP".

Es decir, según explica Llamazares, "el herededo del PP en estos momentos cada vez es menos heredero y cada vez más un partido de ultraderecha clásico y, por tanto, en este momento está tomando decisiones para que el partido en toda su estructura, se corresponda con esa realidad ante una dinámica que le va a provocar cercanías y lejanías con el resto de los partidos".

Además, el político duda de que esto le acerque a pactos en la derecha, porque "ese nuevo partido ya tiene una relación con el bipartidismo, del que ellos hablan, muy conflictiva. Por lo tanto, digamos que no estamos ante una cuestión únicamente interna, sino que ante una depuración que tiene objetivos de refundación del partido", afirma contundente Llamazares. En el vídeo, no obstante, podemos ver completa su intervención.

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