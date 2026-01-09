La reflexión David Pastor sobre la situación actual en el mundo: "La única forma de acabar con la tiranía es la revolución popular"

El filósofo ha analizado en Al Rojo Vivo la situación que se está produciendo en el mundo, como las protestas en Irán, dejando claro que la forma de acabar con un tirano no es mediante la "presión externa".

Lejos de frenarse, la oleada de protestas va a más en Irán. Son ya casi dos semanas de manifestaciones masivas por todo el país. Una situación de tensión que se suma a la que se ha vivido en Venezuela con la intervención de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, o a las intenciones de Donald Trump de hacerse con Groenlandia.

David Pastor ha reflexionado sobre el momento que estamos viviendo, indicando que en Irán estamos viendo que se está produciendo lo único que puede ocurrir para "acabar con una tiranía".

De esta forma, ha dejado claro que la única manera de acabar con un tirano es mediante "la revolución popular" y no con la "presión externa".

"Lo que estamos viendo son pequeños ciclos que se van repitiendo desde los últimos 2.500 años a esta parte. Esto no cambian", ha apuntado.

