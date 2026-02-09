Monrosi explica por qué Sánchez pone a los suyos al frente de las autonomías: "Sí hay una estrategia de cara a las generales"

"Sí hay estrategia, a nivel general, en la Moncloa de utilizar las graves derrotas en los territorios como un revulsivo para la movilización de la izquierda de cara a las generales", explica el periodista José Enrique Monrosi. En el vídeo, todos los detalles.

El PSOE ha igualado el peor resultado en Aragón con 18 escaños. Nada más conocer los resultados, Pilar Alegría hizo autocrítica con "mal resultado" y aseguró que trabajarán para volver más fuertes. El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, explica esta táctica de Pedro Sánchez, que muchos critican o no entienden, de colocar a ministros en las autonomías. Y son dos las claves.

"Pedro Sánchez, cuando ha designado (porque no ha habido primarias, como en todos los partidos) a sus candidatos en los territorios, lo ha hecho más pensando en organizar el partido a la interna, y en esa clave se leyó en su día lo de Juan Espadas (en Andalucía) o lo de Castilla y León y ahora lo de Pilar Alegría, después del Lambanismo en Aragón, y no tanto en candidatos competitivos", explica, por un lado, Monrosi.

Y por otro, "sí hay estrategia, a nivel general, en la Moncloa de utilizar las graves derrotas en los territorios como un revulsivo para la movilización de la izquierda de cara a las generales", añade el periodista. Porque es verdad, asegura, que "el PSOE se va a pasar el invierno y la primavera perdiendo elecciones, pero el PP se va a pasar la primavera y el verano negociando pactos ignominiosos con la ultraderecha".

