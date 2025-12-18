Las recomendaciones de Corbella ante la supergripe: "Proteger a las personas vulnerables y mantener mascarilla, ventilación, distancia e higiene de manos"

En Al Rojo Vivo, el periodista ha recordado medidas ya conocidas desde la pandemia para frenar la nueva gripe en España: usar mascarilla, ventilar bien los espacios cerrados y mantener la distancia cuando sea posible. A ellas suma una cuarta clave: la higiene de manos.

Ante la epidemia de gripe que atraviesa España, impulsada por la aparición de una nueva variante —la denominada K del virus A(H3N2)—, los contagios se están adelantando y aumentando de forma inusual este invierno. En Al Rojo Vivo, el divulgador científico Josep Corbella ha insistido en la importancia de extremar las precauciones, especialmente con las personas más vulnerables.

"La principal recomendación es proteger a quienes tienen mayor riesgo, ya sea por edad o por enfermedad, porque la gripe puede provocar complicaciones graves, hospitalizaciones e incluso la muerte", ha advertido.

Para ello, Corbella ha recuperado medidas ya conocidas desde la pandemia: el uso de mascarilla, una buena ventilación de los espacios cerrados y mantener la distancia cuando sea posible. A estas, ha añadido una cuarta clave: la higiene de manos. "El virus de la gripe, a diferencia del de la covid, puede permanecer activo en superficies durante bastantes horas, lo que aumenta el riesgo de contagio", ha explicado.

