Ahora

entrevista en al rojo vivo

Las recomendaciones de Corbella ante la supergripe: "Proteger a las personas vulnerables y mantener mascarilla, ventilación, distancia e higiene de manos"

En Al Rojo Vivo, el periodista ha recordado medidas ya conocidas desde la pandemia para frenar la nueva gripe en España: usar mascarilla, ventilar bien los espacios cerrados y mantener la distancia cuando sea posible. A ellas suma una cuarta clave: la higiene de manos.

El diagnóstico de Corbella sobre la supergripe: "Llegaremos a Navidad con una bajada del pico de contagios"

Ante la epidemia de gripe que atraviesa España, impulsada por la aparición de una nueva variante —la denominada K del virus A(H3N2)—, los contagios se están adelantando y aumentando de forma inusual este invierno. En Al Rojo Vivo, el divulgador científico Josep Corbella ha insistido en la importancia de extremar las precauciones, especialmente con las personas más vulnerables.

"La principal recomendación es proteger a quienes tienen mayor riesgo, ya sea por edad o por enfermedad, porque la gripe puede provocar complicaciones graves, hospitalizaciones e incluso la muerte", ha advertido.

Para ello, Corbella ha recuperado medidas ya conocidas desde la pandemia: el uso de mascarilla, una buena ventilación de los espacios cerrados y mantener la distancia cuando sea posible. A estas, ha añadido una cuarta clave: la higiene de manos. "El virus de la gripe, a diferencia del de la covid, puede permanecer activo en superficies durante bastantes horas, lo que aumenta el riesgo de contagio", ha explicado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los intentos de sacar beneficio de la UCI del Hospital de Torrejón acabaron con el 80% de la plantilla fuera: "Es un sistema perverso"
  2. Sánchez admite "discrepancias" con Sumar pero tiende la mano a su socio de Gobierno: "Hay muchas cosas que nos unen"
  3. Roban los votos por correo de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz)
  4. Trump evita hablar de Venezuela en un discurso en el que exagera sus logros y culpa a Biden del mal estado de la economía
  5. Dimite el jefe de redes de Vox tras ser denunciado por agresión sexual a un militante cuando era menor
  6. Los Mossos y la Guardia Civil registran el laboratorio IRTA-CReSA, investigado por el origen del brote de la peste porcina