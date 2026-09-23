La reacción de Pedro Rodríguez al giro de Sánchez con Marruecos: "El Gobierno de España debería aprender de nuestros aliados ante la amenaza rusa"

El presidente del Gobierno ha admitido tras un mes y medio de crisis en Ceuta que "el sistema de fronteras" de Marruecos "falló". El profesor en Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, lo analiza en Al Rojo Vivo.

En una entrevista desde Nueva York, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido tras un mes y medio de crisis en Ceuta que "el sistema de fronteras" de Marruecos "falló", un cambio de postura que se produce horas antes de un encuentro clave dentro de esta crisis en Ceuta: la reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con su homólogo marroquí en Nueva York.

El profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, reacciona a este cambio o giro del presidente: "Creo que el Gobierno de España debería aprender de nuestros aliados ante la amenaza rusa. Sin identificación de la amenaza, no hay disuasión.

"Y sin compartir y llamar claramente las cosas y crear consensos en torno a esas amenazas, poco se puede hacer", añade el profesor, recordando lo ocurrido el viernes pasado con Macron, reuniendo a todas las fuerzas políticas en el Elíseo, mostrándoles las evidencias y apelando a un consenso nacional.

"Fijaros lo que les debió presentar (Macron) que Marine Le Pen, una conocida groupie del putinismo, como toda la extrema derecha europea, salió diciendo que era intolerable que Rusia amenazara de esa manera a Francia", insiste y concluye Rodríguez.

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