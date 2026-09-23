Urtasun admite estar "fallando" como país y propone "expropiar la vivienda" de la que ha sido desahuciada Maricarmen

El ministro de Cultura interviene en directo en Al Rojo Vivo tras el duro desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que ha sido desahuciada de la casa en la que lleva viviendo más de 70 años.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lamenta en directo, en una entrevista en Al Rojo Vivo, el desahucio de MariCarmen, la mujer de 87 años a la que un fondo buitre le ha echado de la vivienda en la que ha estado más de 70 años, en la calle Sainz de Baranda, de Madrid, y ha admitido ser un día vergonzoso para todos, como país.

"Es evidente que hoy es un día vergonzoso, un día en el cual, como país, cuando se producen cosas así, no se ha estado a la altura, porque cuando se produce un nivel de dolor social de este nivel en un país tan rico como España, es que estamos fallando y por lo tanto esto no lo podemos consentir", afirma contundente en Al Rojo Vivo.

Igualmente, el ministro añade contundente que es "absolutamente intolerable que un fondo buitre, una empresa, juegue con la vida de la gente en nuestro país y sobre todo que haya partidos políticos como el PP (tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento), que le pongan la alfombra roja para que jueguen con la vida de 'las Maricarmenes'".

Así, quiere mandar, desde Al Rojo Vivo, dos mensajes contundente. El primero es que "el Gobierno de España no puede permitir y no vamos a permitir que un fondo buitre se ría de las administraciones. Y es por eso que creo que el Gobierno tiene que estudiar todas las medidas posibles, incluida la expropiación". Y el segundo, el más urgente para el ministro, es, "por supuesto, ayudar a Maricarmen".

"Casa47, que depende del Ministerio de Vivienda, ofrece alquiler asequible. Pero nosotros siempre hemos dicho que debería ofrecer una parte de alquiler social para poder ofrecerle una vivienda, ya que la Comunidad de Madrid, que es la competente, no lo hace, por lo menos que sí lo podamos hacer a través de Casa 47", explica el ministro, asegurando que esto, el desahucio de Maricarmen, debe ser punto de inflexión.

"Tiene que ser un punto de inflexión que nos interpela a la mayoría progresista. Del PP, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento nadie espera ya nada, pero del Gobierno de coalición progresista y de la mayoría que lo sustenta, sí", afirma Urtasun.

No obstante, el ministro confiesa "estar molestos" con el PSOE "por una votación que se produjo en el Congreso de los Diputados. Cuando nosotros propusimos frenar la compra de vivienda para especulación y el PSOE no nos apoyó. Y es verdad que hay un cabreo importante dentro de Sumar por esta situación".

Ahora bien, dicho esto, añade: "Nosotros nos comprometimos como Gobierno a llevar un Real decreto ley sobre vivienda con la prohibición de los desahucios (y que habíamos incluido, además, una cláusula que hubiera impedido el desahucio que hoy se ha producido de Maricarmen, si lo hubiéramos llevado en julio, ahora no estaríamos aquí). Y lo que estamos diciendo ahora, por eso hablo de punto de inflexión es que ya no tenemos tiempo y el decreto ese tiene que ir el martes. Pero también al Congreso de los Diputados, de todas las fuerzas políticas que estén a la altura".

"Del PP, del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, nadie espera nada. De los fondos buitre, aún menos. Pero del Gobierno de coalición progresista y de la mayoría parlamentaria, sí. Por lo tanto, hay que recuperar todas esas medidas", insiste el ministro de Cultura, recordando que, además, desde el Gobierno están trabajando para renovar el escudo social por las consecuencias de la guerra de Irán.

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista, donde aborda también la crisis de Ceuta.

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