La reacción de Juanma Romero tras decirle Ayuso a la gente que no vote por correo: "Esto es 'trumpismo' en estado puro"

El periodista de El Independiente reacciona contundente a las declaraciones de la presidenta madrileña que ha vuelto a agitar el fantasma del pucherazo poniendo en duda el sistema electoral.

Tras anunciar Pedro Sánchez elecciones generales para este próximo 29 de noviembre, Isabel Díaz Ayuso, en cuestión de minutos, ha puesto en duda el sistema electoral, tal como podemos ver en el vídeo que encabeza estas líneas.

"Le recomiendo a todo el mundo que no vote por correo", ha afirmado Ayuso minutos después de conocer este adelanto electoral.

"Esto es 'trumpismo' en estado puro. Trumpismo en estado puro", reacciona contundente el periodista de El Independiente Juanma Romero. "Y algo muy peligroso", añade por su parte la periodista Ainhoa Martínez. En el vídeo podemos ver completa esta secuencia.

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