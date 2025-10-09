Ferreras responde a Garamendi tras decir que ampliar los días de duelo es estar "en los mundos de yupi": "No, es el Estado de bienestar"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha respondido a las críticas de Garamendi a esta medida, dejando claro que este asunto en Dinamarca "no sería debatible". "Es el mundo de la socialdemocracia", ha señalado.

Antonio Garamendi ha cargado contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras anunciar la ampliación de permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos.

El presidente de la CEOE le ha acusado de estar en los "mundos de yupi", señalando que "lo dice porque parece que le viene bien". "Yo qué sé, será para su carrera electoral", ha destacado.

Una crítica a la que Antonio García Ferreras ha respondido recordando que este tema es algo que no sería debatible, por ejemplo, en Dinamarca. "En los países nórdicos está absolutamente contemplado", ha destacado, señalando que nosotros "todavía no hemos avanzado en esa línea del bienestar".

"Dice que son los mundos de yupi. No, son los mundos de la socialdemocracia y del Estado de bienestar", ha asegurado, dejando claro que estas son las medidas de la "Europa seria".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.