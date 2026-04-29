La reacción de Afra Blanco a la declaración de Aldama: "Estamos en un juicio, no puedes hablar del presidente del Gobierno sin presentar pruebas"

La sindicalista Afra Blanco analiza en este vídeo la esperada declaración de Víctor de Aldama en el llamado caso mascarillas, donde ha intentado involucrar sin pruebas al presidente del Gobierno.

Este miércoles le tocaba el turno de declaración a Víctor de Aldama en el llamado juicio de las mascarillas. El empresario ha acusado, en el Tribunal Supremo, sin pruebas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón uno" de la "banda organizada" a la que ha dicho pertenecer, seguido del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

La sindicalista Afra Blanco discrepa en Al Rojo Vivo de aquellos que dicen que el empresario o nexo corruptor de la trama, según la UCO, vaya "con todo": "¿Va con todo con qué? ¿Con qué va Aldama?". Porque no va con todo contra Pedro Sánchez.

"Si el objeto de esta causa es Pedro Sánchez y es un ataque político, igual hablamos de otra cosa. Igual sirve solamente con la palabra ante un juez. Igual ya las pruebas no valen de nada. Igual Aldama va contra la UCO, contra los indicios, incluso va contra las propias pruebas y nos vamos a creer lo que diga", afirma contundente Blanco. "Pero es que estamos en un juicio", asegura.

Esto es, "estamos en un juicio y tú no puedes hablar de empresas sin citar a las empresas y no puedes hablar del presidente de Gobierno, como tampoco de Pablo Pombo, ante un juez sin presentar pruebas (...) Seamos serios", sentencia la sindicalista. En el vídeo podemos ver íntegra su intervención.

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