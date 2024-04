Olegario Ramón, ex alcalde de Ponferrada protagonista por ser agredido por un manifestante ultraderechista, ha cargado contra Juan García-Gallardo (Vox), vicepresidente de la Castilla y León, por su publicación condenando el incidente cuando luego es "el piquete que incendia en esas concentraciones".

El socialista ha confesado en Al Rojo Vivo quién de fuera de su partido le ha escrito para saber sobre su estado: "De Vox no me ha llamado nadie, del Partido Popular lo ha hecho el alcalde de la ciudad para trasladarme su pesar. Me consta que el presidente (Alfonso Fernández Mañueco) ha hecho una publicación en redes, pero no me ha llamado".

"Y me consta que el vicepresidente también, que unos días es el piquete que incendia en esas concentraciones enfrente del PSOE y otros días pone un tweet solidarizándose con una agresión provocada por ese incendio", ha concluido.