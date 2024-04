Olegario Ramón (PSOE), el ex alcalde de Ponferrada agredido por un manifestante ultraderechista, ha atendido a Al Rojo Vivo para contar todo lo sucedido durante la agresión y cómo está afrontando la situación.

"Hay un grupo de personas que desde octubre se concentran enfrente de la sede. Antes eran muchos, ahora son ocho o diez vinculados a la extrema derecha. Siempre nos insultan cuando salimos. Ayer iba hacia mi coche, que estaba al lado de estas personas. Y cuando fui a mi coche, una de estas personas me insultó y amenazó. No hice caso, pero él me seguía y saqué mi móvil para grabarlo. Entonces apareció otro señor de ese grupo al que yo no vi que me dio un manotazo en la mano y me tiró el móvil. Cuando me di la vuelta para ir a por mi móvil este señor me agredió con varias patadas y me amenazó e insultó", ha explicado acerca del incidente.

Además, ha desvelado las heridas sufridas durante el episodio, aparte de aseverar que no considera que sea un hecho aislado: "He ido a las urgencias del centro ambulatorio. Tengo una herida en la pierna derecha y dolor en un dedo de la mano agredida. No son graves. No creo que sea un hecho aislado. Arrojaron sangre animal hace dos o tres meses. Cuando siembras la crispación desde un parlamento o la Junta de Castilla y León, eso se traslada a la calle como la violencia vivida ayer".

"Alteramos nuestra vida de trabajo por personas violentas. Nosotros tenemos otro trabajo. Yo tengo tres hijos y realmente estoy muy preocupado. Mi hijo mayor me dijo si '¿de verdad merece la pena?' y le dije que sí, que hay que cambiar el mundo a mejor", ha concluido.