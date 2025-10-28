Rafael, un vecino de Alaquàs arremete contra Mazón: "Si estabas informado de todo, ¿qué estómago tienes para seguir comiendo? Es indignante"

Rafael es un vecino de Alaquàs que, en el mes de julio, se enfrentó de forma pacífica con Mazón, asegurándole que se habían equivocado, que no estaban donde tenían que estar. Casi tres meses después, habla en directo con Antonio García Ferreras sobre todas las mentiras del president.

En el mes de julio, Rafael Canceller, un vecino de Alaquàs (Valencia), se encontró con Carlos Mazón y le reprochó el sentir que tenían muchos valencianos tras vivir la peor tragedia en la provincia: la fatídica DANA del 29 de octubre que se cobró la vida de 229 personas.

"No estabas en su sitio, no estabas donde tenían que estar", le decía Rafael, ante las interrupciones de un Mazón que le reprochaba estar haciendo esas afirmaciones sin tener, según él, toda la información.

"¡Qué cojones Pedro Sánchez! El primero eres tú, que eres el president de la Comunidad Valenciana. Fallasteis vosotros por no tener servicios de prevención", le seguía objetando Rafael, sabiendo que las competencias de Emergencias son de las comunidades autónomas y que el mando único en este caso lo tenía, por tanto y según la ley, la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, hoy imputada por esa gestión.

Este martes, un día antes de que se cumpla el primer aniversario de esta tragedia, Rafael habla en directo con Antonio García Ferreras, en 'Al Rojo Vivo', asombrado (y enfadado) de las nuevas mentiras que hemos seguido descubriendo sobre Mazón.

La última, que después de su comida de cuatro horas en 'El Ventorro' con la periodista Maribel Vilaplana no fue directo al Palau, como dijo, sino que la acompañó a un parking cercano. Después, tardó en llegar a la sede presidencial hasta una hora, cuando el trayecto desde ahí, es de menos de diez minutos.

"Hoy todavía le diría más cosas", admite Rafael. "Cada vez que te vas enterando de cosas que sucedieron, te pones cada vez peor. Oír que el tío se va a comer sabiendo que ya a las 14:00 y 15:00 de la tarde había gente ahogándose, hay que tener un estómago... Y él es el responsable de todos nosotros".

Ahora bien, como admite y le pregunta Ferreras, no sabe qué es más grave, que el president esté comiendo en 'El Ventorro' sin que se entere de nada, o que se esté enterado y que no suspenda la comida. El propio Mazón aseguró que estaba puntualmente informado.

"A mí me dijo que estaba informado", asiente Rafael. Pero, "si estás informado, ¿qué tipo de estómago tienes que sigues comiendo ofreciéndole un cargo a una periodista y tus ciudadanos se están muriendo? Es que no tiene conciencia. Casi es mejor decir que se le terminó la batería del móvil", critica. Por ello, insiste en que hay que seguir pidiendo su dimisión.

"Y sobre todo, que se sepa todo", admite contundente. Primero, asegura, que dimita y pida disculpas a todas las familias, y después que se ponga a disposición de la jueza, porque alguien tiene que ser el responsable de todo", porque ese día, admite, "no tenía que haber muerto nadie", si hubiera habido la prevención adecuada, si esa alarma hubiera sonado a tiempo.

Rafael sabe muy bien de lo que habla y confiesa con lágrimas en los ojos que su hija, que tiene un negocio en Paiporta, está viva de milagro: "Mi mujer y yo al cabo del tiempo, estuvimos unos días que no podíamos decir lo que podía haber pasado... Me siento afortunado porque mi hija está viva, y me solidarizo con todas las víctimas. "Hay muchos ciudadanos que no están, y por ellos, tenemos que exigir la verdad y que pague, quien tenga que pagar", finaliza Rafael emocionado en el primer aniversario de la tragedia.