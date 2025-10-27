Ferreras, sobre Mazón: "Si estaba puntualmente informado, ¿quién alarga una sobremesa durante tanto tiempo mientras los valencianos se ahogaban?"

El director y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reacciona a la última mentira que hemos descubierto del president: no se dirigió al Palau tras su comida con Maribel Vilaplana en El Ventorro, como dijo, sino que la acompañó a un parking cercano. En el vídeo, los detalles.

A poco más de un año del aniversario de la tragedia de la DANA en Valencia, que se cobró 229 vidas, vuelve a salir a la luz una nueva mentira de Carlos Mazón, todavía president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Mazón, tras su comida de cuatro horas en 'El Ventorro' con Maribel Vilaplana, no se fue al Palau, como dijo, sino que antes acompañó a la periodista a un parking cercano al restaurante. Sin embargo, hasta este mismo sábado, Mazón lo ocultó, como podemos comprobar en el vídeo que encabeza estas líneas, incluso en las propias Corts Valencianas.

"Come con Vilaplana desde las 15 h hasta las 18:45 h y Mazón dice que estuvo puntualmente informado. Si estaba puntualmente informado, ¿quién alarga una sobremesa durante tanto tiempo mientras los valencianos se ahogaban?", pregunta y afirma Antonio García Ferreras.

Pero aún es más: "Tardó casi una hora en llegar al Palau, desde las 18.45 h hasta las 19:55 h, cuando la distancia con respecto al parking es de unos 10-11 minutos andando ", informa Ferreras. Y una vez llega al Palau, es cuando le dicen: "Hay muchos muertos", y es entonces, cuando él se queda noqueado y en shock: "¿Qué pasa entonces? ¿Que no lo sabía?", remata Ferreras. En el vídeo podemos ver completa esta secuencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.