Rafa López cuestiona al PSOE: "¿Cuánta corrupción puede aceptar un votante progresista con tal de frenar a la extrema derecha?"

El sociólogo pone en jaque la estrategia comunicativa del Partido Socialista y advierte sobre los riesgos de seguir recurriendo a las mismas fórmulas para gestionar crisis. "Me preocupan los sentimientos de la militancia del PSOE y de los cuadros intermedios del partido", subraya.

Ante la crisis abierta en el PSOE por el informe de la UCO que vincula al exsecretario de Organización Santos Cerdán con una presunta trama de mordidas en el 'caso Koldo', el sociólogo Rafa López ha cuestionado la estrategia comunicativa del partido.

En su opinión, los grandes partidos se están refugiando en argumentarios que distorsionan la realidad y alimentan el ruido. "Hay fango, pero no todo es fango. Hay corrupción, pero no todo es corrupción. El PP dice que todo es corrupción y el PSOE dice que todo es fango. Se lo han creído, y piensan que esta actuación contra Santos Cerdán es solo fango. Pues no, hay una parte que es corrupción y se tiene que saber distinguir", señala.

López también alerta sobre el riesgo de que el PSOE se desconecte de su propia base si sigue recurriendo a las mismas fórmulas para gestionar crisis. "Aquí no se trata de los sentimientos del presidente del Gobierno", dice, en referencia a la carta abierta que Pedro Sánchez ha vuelto a dirigir a la ciudadanía, como ya hizo hace un año. "Me preocupan los sentimientos de la militancia del PSOE, de los cuadros intermedios del partido", subraya.

Además, cuestiona la efectividad de recurrir de forma sistemática al miedo a la extrema derecha como justificación o cortafuegos. "Tampoco puede ser siempre la misma respuesta de ‘cuidado, que viene la extrema derecha". Y lanza una pregunta incómoda que, asegura, el partido debe afrontar: "¿Cuánta corrupción puede aceptar un votante progresista con tal de que no venga la extrema derecha?"