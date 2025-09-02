Rafa López, tras la crítica de Sánchez hacia "algunos jueces": "Hay cosas que son inexplicables, pero un presidente no puede decirlo"

El sociólogo Rafa López analiza esta polémica declaración del presidente del Gobierno, en TVE, sobre que "hay algunos jueces que hacen política". En el vídeo, todos los detalles.

En su primera entrevista de 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba de forma contundente que "hay algunos jueces que hacen política y políticos que están tratando de hacer justicia". Una declaración que ha sido aplaudida por muchos y criticada por otros tantos.

El sociólogo Rafa López asegura que "el debate no es si es verdad o mentira" lo que dijo Sánchez, sino si es prudente decirlo o no, o si un presidente del Gobierno puede afirmar tales declaraciones. De este modo, asegura estar "de acuerdo" con la periodista Ángeles Caballero.

"Hay algunas cosas [jurídicas] que son inexplicables, hay personas que le llaman a declarar en mitad de una campaña o personas que quieren aplicar el delito de terrorismo para una persona que ha muerto de un infarto... ¿Por qué querías ir por ahí? Porque tenías un objetivo político", afirma.

Ahora bien, López considera que el presidente del Gobierno no puede decirlo porque "no puede crear la duda sobre las instituciones". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.