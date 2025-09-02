Ángeles Caballero, tajante sobre la crítica de Sánchez a "algunos jueces" que hacen política: "Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo"

La periodista Ángeles Caballero analiza en este vídeo las palabras que el presidente del Gobierno dirigió contra "algunos jueces" en su primera entrevista de este año en un plató, tras un año sin conceder ninguna.

Tras un año sin conceder entrevistas, Pedro Sánchez fue entrevistado en TVE, con motivo del comienzo del curso político. Una de sus afirmaciones que más polémicas, como era de esperar, ha levantado es la crítica que ha hecho a "algunos jueces", no a todos, que son los que empañan las instrucciones. Según el presidente del Gobierno, "hay algunos jueces haciendo política y algunos políticos tratando de hacer justicia".

Una afirmación con la que Ángeles Caballero, periodista de 'El País', está totalmente de acuerdo, como ya ha manifestado además en otras ocasiones, aquí en Al Rojo Vivo: "Entendiendo el enfado de algunos jueces, creo que a estas alturas deberíamos abrazarnos a cierto desapasionamiento y a las generalizaciones".

"Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el presidente del Gobierno sobre que algunos jueces hacen política. ¿Eso significa que todos los jueces son así? No, y él lo explicó perfectamente, no hace falta que yo lo repita", defiende Caballero. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.