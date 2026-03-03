¿Qué puede hacer Irán para disuadir a EEUU? "Puede extender el problema": el análisis del profesor Óscar Vara

El analista Óscar Vara, de 'Geopolinómicos', explica en Al Rojo Vivo cómo podría hacer frente Irán a EEUU. En el vídeo, todos los detalles.

"¿Qué puede hacer Irán para disuadir a Estados Unidos?", pregunta el analista Óscar Vara, de 'Geopolinómicos' en directo, en la mesa de debate de Al Rojo Vivo: "Muy poco. No tiene capacidad de enfrentarse a ellos", responde el mismo.

Ahora bien, añade, "puede extender el problema para que la disuasión no sea provocada por Irán directamente, sino a través de terceros. Esto es, que los terceros le digan a EEUU: 'Estás haciendo que esto sea muy caro', y este encarecimiento de la operación puede presionar a la Administración estadounidense para que, una vez alcanzados ciertos objetivos, decidan retirarse".

Es decir, tal como le señala Antonio García Ferreras, lo que estaría haciendo Irán sería decirle que va a haber más perjudicados y, además, un coste económico mundial: "Claro", asiente Vara. Y además, "es que el mercado del petróleo y del gas natural licuado son mundiales, aunque los precios puedan variar en varios lugares de EEUU, en Europa o en Asia, más o menos los precios se equilibran", explica.

Pero cuando hay falta de petróleo o hay falta de gas, añade, "hay bolsillos más fuertes que otros que pujan": "Y esto es algo que vamos a percibir todos. Y en Europa, por ejemplo, lo vamos a percibir más aún, porque el gas natural licuado sigue siendo importante para nuestra industria", concluye Vara.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.